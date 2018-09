Anklage: Angriff mit Fleischerbeil

Anklage wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung hat die Staatsanwaltschaft Mannheim gegen eine 59-Jährige erhoben. Wie die Behörde gestern mitteilte, soll die Frau den Ermittlungen zufolge am 10. März im gemeinsamen Wohnhaus in Mannheim mit einem Fleischerbeil nach ihrem Bruder ausgeholt und gesagt haben, sie bringe ihn um. Zuvor war es zu einem Streit zwischen beiden gekommen. Der Mann konnte ihr das Beil laut Staatsanwaltschaft entreißen, wurde aber an der Hand verletzt. Die Frau bestreitet, ihren Bruder angegriffen zu haben. Sie sitzt in Untersuchungshaft. Ein Hauptverhandlungstermin ist noch nicht bekannt. stp

