Anklage fordert mehrjährige Haftstrafe

Ein Raub ohne Beute und eine Flucht, die im Neckar endete – dafür drohen Gino O. mehrere Jahre Haft. Angeklagt ist er unter anderem wegen Verdachts des besonders schweren Raubes. Der zum Tatzeitpunkt 20-jährige Niederländer soll am 15. Februar am Überfall auf einen Schrotthändler auf der Rheinau beteiligt gewesen sein.

In den Plädoyers vor dem Landgericht wurde deutlich, dass Staatsanwaltschaft und Verteidigung sich überwiegend einig sind über den Tatablauf. Unterschiede gibt es in der strafrechtlichen Bewertung. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Jugendstrafe von vier Jahren und sechs Monaten, außerdem eine Sperre für die Erteilung einer Fahrerlaubnis. Die Verteidigung plädierte für eine Jugendstrafe von drei Jahren und sechs Monaten.

Flucht in den Neckar

Der Tag der Plädoyers ergab folgenden Ablauf der Tat: Um alte Drogenschulden zu begleichen, soll Gino O. von seinem früheren Dealer A., von dem nur ein Spitzname bekannt ist, unter Druck gesetzt worden sein, einen Kleintransporter zu mieten. Gemeinsam mit A. und einem Mittäter fuhr O. nach Mannheim zum Betrieb des Schrotthändlers. Dort trafen die drei auf mindestens zwei weitere Mittäter.

Zur Tat selbst hat Gino O. sich schon zu Prozessbeginn detailliert geäußert, will aber die Namen seiner Komplizen nicht wissen. Den 77-jährigen Inhaber des Betriebs bedrohten die Täter mit einer Waffe, worauf er ihnen seinen Wohnungsschlüssel und 1700 Euro aushändigte. Anschließend fesselten sie ihn. Wenigstens bei der Durchsuchung des Büros soll O. geholfen haben. Beim Verladen von Altmetall in einen von zwei in den Niederlanden angemieteten Lkw soll er zumindest geholfen haben, den Weg für den Gabelstapler freizuräumen. Auch den beiden (nicht in den Tatplan eingeweihten) Lkw-Fahrern gab er Anweisungen. Als die Täter das Eintreffen der Polizei bemerkten, gaben sie den Lkw-Fahrern das Signal zum Aufbruch und verließen das Gelände – O. fuhr mit dem Kleintransporter.

Die beiden Lkw wurden unweit des Betriebsgeländes von der Polizei gestoppt. Einer war zur Hälfte mit Altmetall im Wert von rund 65 000 Euro beladen. Wären sie nicht gestört worden, hätten die Täter laut der Staatsanwältin Beute im Wert von rund 240 000 Euro gemacht. O. kollidierte mit einem Polizeiwagen und setzte trotz Verfolgung durch die Polizei seine Flucht mit hoher Geschwindigkeit fort, wobei er den Unfall eines Einsatzfahrzeugs verursachte. Die Jagd endete in einer Sackgasse auf der Maulbeerinsel. O. versuchte, durch den Neckar zu flüchten – musste aber wegen der Kälte aufgeben.

„Das ist keine jugendtypische Tat“, stellt die Staatsanwältin fest: „Die Hemmschwelle, die man dafür überwinden muss, ist recht hoch.“ Sie nehme O. nicht ab, den Tatplan nicht gekannt zu haben. Während seiner Flucht habe O. zudem den Straßenverkehr erheblich gefährdet. Dennoch spricht sie sich für eine Jugendstrafe aus. O.s mehrfache Vorstrafen ließen auf erheblichen Erziehungsbedarf schließen. Die Staatsanwältin hält ihm zugute, dass er geständig sei.

Gino O.s Verteidiger stimmt in großen Teilen zu. Allerdings habe der Angeklagte nachvollziehbar dargelegt, „wie er in die Sache reingeraten ist“. Er hätte zwar noch abspringen können, doch seien seine Mittäter bewaffnet gewesen, und er habe unter Druck gestanden. Beim Überfall selbst habe er nicht viel getan. Das Urteil soll am 2. Oktober um 10.30 Uhr fallen.

