Anklage gegen Rassismus

Die Tische im Mannheimer Kunsthallen-Restaurant „Luxx“ sind passend gestellt: Wie Ankläger sitzen die fünf Akteure des Vormittags vor ihren Plakaten – und sind zu scharfen Worten bereit. Denn was 2017 in Köln als Aktionsbündnis „NSU-Komplex auflösen“ für Schlagzeilen sorgte, will als selbsternanntes Tribunal auch in Mannheim „alltäglichen strukturellen Rassismus“ freilegen und damit ungehörten Stimmen Aufmerksamkeit schenken.

Dass dieser Rassismus auch und gerade im multikulturellen Rhein-Neckar-Raum grassiere, macht die Menschenrechtlerin Ilona Lagrene nicht nur am Fall des Sinto Anton Lehmann fest, der 1973 in Heidelberg von einem Polizisten erschossen wurde – auch die versuchte Stürmung eines Asylantenheims auf der Schönau 1992 bleibt nicht unerwähnt. Doch es gibt auch aktuellere Beispiele von Menschen, die ihre Anklage persönlich verlesen.

Konkurrenzdenken und Angst

Beispiel Resul Kalfa: Im Jahr 1969 ist der Elektriker als Gastarbeiter aus der Türkei in die Quadratestadt gekommen und schätzte die Offenheit, mit der man ihm begegnete: „Es zählte, was du konntest. Die Menschen waren freundlich und aufnahmebereit – ganz egal, welche Nationalität du hattest.“ Obwohl der damals junge Türke nach einiger Zeit eigentlich zurückkehren wollte: Die Herzlichkeit in Deutschland überzeugte den späteren Vater von vier Kindern zum Bleiben. „Wenn ich mir überlege, wie sehr Konkurrenzdenken, Angst und Neid heute das Miteinander zerstören, bin ich zutiefst geschockt“, so Kalfa.

Eine Erfahrung, wie sie auch Jasmin Habeni gemacht haben will. Ihren richtigen Namen will sie aus Angst vor rechtsradikalen Übergriffen nicht in der Zeitung lesen – über den Fall mutmaßlicher Polizeigewalt gegen ihren Bruder berichtet die junge Frau dagegen in aller Ausführlichkeit. Am 11. August sei der 17-Jährige gegen 3 Uhr mit vier anderen jungen Männern im Jungbusch unterwegs gewesen, als fünf Polizisten auf den angetrunkenen Minderjährigen zugestürmt seien, um ihn „als Ausländer willkürlich zu fixieren und ihn krankenhausreif zu prügeln“. Für Habeni Grund, einen „institutionellen Rassismus“ zu beklagen, der nur durch „aktive Politisierungsarbeit“ zu bekämpfen sei.

Vorwürfe zurückgewiesen

Die Mannheimer Polizei hatte die Vorwürfe bereits im August zurückgewiesen. Sprecher Dennis Häfner verwies auch auf neuerliche Nachfrage auf ein Verfahren, das Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft unabhängig von den Vorwürfen geführt hätten. Für Habeni sei dessen Einstellung ein „Armutszeugnis der ausführenden Gewalt“.

Mit 19 Veranstaltungen wie Ausstellungen und Diskussionsrunden will die Tribunal-Regionalkoordinatorin Chana Dischereit zeigen, dass die Menschenrechtsorganisationen nicht ohne Grund politische Lethargie in der deutschen Rassismusprävention anprangern – und sowohl Hass als auch Fremdenfeindlichkeit in der Region von „trauriger Kontinuität“ geprägt seien.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.11.2018