Anklage gegen Schläger erhoben

Wegen schwerer Körperverletzung hat die Staatsanwaltschaft jetzt gegen einen 30 Jahre alten Mann Anklage erhoben, der in der Kirchenstraße seine Ex-Freundin sowie zwei Bekannte der Frau mit einem abgebrochenen Besenstiel zusammengeschlagen haben soll. Der Mann habe einen der beiden, einen 19-Jährigen, dabei so schwer verletzt, dass er ein offenes Schädel-Hirn-Trauma erlitt und im Krankenhaus notoperiert werden musste. Der 19-Jährige leide bis heute unter gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Der andere Mann und die Ex-Freundin trugen Schwellungen sowie schürf- und Stichwunden davon. Der wohnsitzlose Angreifer wurde nach der Tat festgenommen und ist in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Anklagebehörde hat er die Vorwürfe weitgehend eingeräumt. red/lang