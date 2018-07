Anklage nach Messerangriff auf Ex-Freund

Anzeige

Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen eine 45-jährige Frau Anklage wegen Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung erhoben.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, soll die Frau Ende Januar ihren Ex-Freund angegriffen haben (wir berichteten). Das spätere Opfer hatte sie an ihrem Arbeitsplatz in einem Café in der Mannheim Innenstadt aufgesucht. Er forderte Geld von der Frau zurück, falls sie die Beziehung mit ihm nicht weiterführen wolle. Außerdem rief er den Angaben nach den Ehemann der Frau an, um diesem von der außerehelichen Beziehung zu berichten. Das Telefonat scheiterte an Verständnisschwierigkeiten, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt. Bei der Verdächtigen handele es sich um eine Bulgarin. Diese griff dem Vorwurf zufolge zum Küchenmesserund stach dem Mann damit zweimal in den Rücken. Auch als dieser versuchte zu flüchten, stach sie außerhalb des Cafés nochmals zu. "Den Tod des Geschädigten nahm sie in Kauf", so die Staatsanwaltschaft.

Ärzte konnten den Mann, dessen Verletzungen lebensgefährlich waren, in einer Notoperation retten.