Anklage nach Tötungsdelikt

Die Staatsanwaltschaft hat gegen einen 25-Jährigen und einen 26-Jährigen Anklage erhoben. Dem 25-Jährigen wird vorgeworfen, am 15. Juli gegen 20 Uhr in der Mittelstraße in der Neckarstadt-Ost auf einen anderen Mann eingestochen zu haben. Nun ist der 25-Jährige wegen Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

Die beiden Männer sollen zwei Brüder nach einem Streit angegriffen, auf sie eingeschlagen und getreten haben. Das Brüderpaar habe sich gewehrt. Doch dann soll der 25-Jährige einen der beiden mit einem zwölf Zentimeter langen Jagdmesser am Unterarm verletzt haben. Dem anderen habe er einen gezielten Stich in den Oberkörper zugefügt. Das Opfer erlitt Verletzungen an Herz und Lunge und starb noch am selben Abend im Krankenhaus. Dem 26-jährigen Angeklagten wird gefährliche Körperverletzung mit Beteiligung an einer Schlägerei vorgeworfen. Beide Männer, sie sind tunesische Staatsangehörige, sitzen in Untersuchungshaft. pol/ham

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.12.2020