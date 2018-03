Anklage wegen versuchten Mordes

Anzeige

Wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung muss sich der 41 Jahre alte Sergej E. vor dem Landgericht verantworten. Dem Angeklagten wird zur Last gelegt, er habe am 11. August 2017 den Entschluss gefasst, seine Ehefrau zu töten, nachdem er zuvor erfahren hatte, dass sie sich von ihm trennen wollte. Er soll den für sie zubereiteten Kaffee und Tee mit Schlaf- und Beruhigungsmitteln gemischt haben. Als die Ehefrau am späten Abend in der Wohnung zu Bett gegangen sei, sei sie aufgrund des Schlaf- und Beruhigungsmittels in einen tiefen Schlaf gefallen. In der Nacht soll der Angeklagte mit einem langen Küchenmesser seiner Frau dann in den Brustkorb gestochen haben. Die Ehefrau sei aufgewacht und habe – obwohl der Angeklagte dies habe verhindern wollen – einen ein Notarzt verständigen können. Das Leben der Ehefrau konnte durch eine Operation gerettet werden. Der Angeklagte soll zur Tatzeit erheblich alkoholisiert gewesen sein. has