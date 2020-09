Anklage will vier Jahre Gefängnis

Der Staatsanwalt forderte am Dienstag vier Jahre Haft, der Rechtsanwalt um die drei Jahre, weil Michael M. ein halbes Dutzend Mal auf eine Frau eingestochen haben soll. Bei der Tat am späten Abend des 19. März waren Täter und Opfer stark betrunken und auf dem Weg zur Obdachlosenunterkunft in der Bonadiesstraße.

Beim Prozess am Landgericht erklärte der Staatsanwalt, dass der Angeklagte für alle der Frau zugefügten Verletzungen verantwortlich gemacht werden könne. Zu seinen Gunsten wertete er den „freiwilligen Rücktritt vom versuchten Tötungsdelikt“ – übersetzt aus der Juristensprache bedeutet das: Der 45-Jährige hörte von sich aus mit den Stichen auf. Vermutlich waren die beiden in Streit geraten, weil die Frau im Linienbus zu spät auf den Ausstiegsknopf gedrückt hatte und sie eine Station zurücklaufen mussten. Zur Obdachlosenunterkunft gibt es nach 22 Uhr keinen Einlass, die Tat geschah ungefähr zu dieser Zeit.

Verteidiger Günter Urbanczyk betonte, dass sich sein Klient im Ausnahmezustand befunden habe, im Gegensatz zum Staatsanwalt wünsche er sich wegen der erheblichen Alkoholisierung eine Strafmilderung. Zur Tat waren es um die 1,7 Promille, Michael M. wurde kurz danach festgenommen.

Sechs Wunden

Vor den Schlussvorträgen hatte eine Sachverständige der Rechtsmedizin ausgesagt: Das Opfer hatte demnach sechs Stichwunden im Oberarm, oberen Brustbereich und unteren Rücken. Alle waren rund zwei bis fünf Zentimeter tief, und nichts spreche dagegen, das sie mit dem in der Nähe des Tatorts gefundenen blutverschmierten Klappmesser verübt wurden. Dies hat auch eine relativ kurze Klinge.

Zwar wurde die Verletzte bereits am nächsten Tag aus dem Krankenhaus entlassen, aber laut Gutachterin hätten die Verletzungen auch tödlich sein können: Wäre das Messer bis zur Lunge vorgedrungen, hätte es schwere Atemprobleme geben können. Wären Herz oder Hauptschlagadern getroffen worden, hätte die Frau in kurzer Zeit verbluten können. Beim Stich am Rücken waren Niere und Milz in der Nähe.

Weiter trug der Richter aus dem Vorstrafenregister von Michael M. vor. Neben kleineren Delikten wurde er 1998 wegen Drogenhandel und gefährlicher Körperverletzung zu knapp vier Jahren Haft verurteilt. Weil er seine Ehefrau geschlagen hatte und in der Innenstadt einen Passanten verprügelt und den dadurch gestürzten Mann unter anderem gegen den Kopf getreten hatte, gab es im Jahr 2004 gut ein Jahr Haft.

Das Urteil wird am 30. September um 9 Uhr verkündet.

