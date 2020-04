Ankunft im goldenen Westen mit weißem Klopapier

Leere Supermarktregale, wo sich sonst Pakete mit Klopapier stapeln – sie wecken Erinnerungen. Beispielsweise an noch gar nicht so lang zurückliegende Jahre, als Zeitungen erst gelesen und dann mit Hinter(n)sinn pop“o“listisch verwendet wurden. Dazu meldeten sich „MM“-Leserinnen zu Wort.

Erstaunlicherweise gab es auf stillen Örtchen bis weit in die Ära des Wirtschaftswunders so etwas wie eine Papier-Zwei-Klassen-Gesellschaft. Die Mittsiebzigerin Gisela Mayer erinnert sich gut daran, dass Toiletten – die früher noch „Lokus“ hießen und auf öffentlichen Schildern als „Aborte“ bezeichnet wurden – bereits in ihrer Kindheit mit abrollbarem Papier ausgestattet waren. Aber keineswegs bei allen Freundinnen.

„Einmal falten, dann ratsch“

Selbst in Wohnungen, wo Nierentisch und Tütenlampe für (damalige) Modernität standen, gab es dort, wo der Porzellanthron dominierte, einen Haken oder auch Riesennagel mit aufgespießten Zeitungsvierecken als Quadratur des Pragmatismus. Manchmal prangte in Griffnähe zur Sitzbrille auch ein Holzkästchen für die meist 15 auf 15 Zentimeter zurechtgeschnittenen Papierstücke mit Druckerschwärze oder manchmal auch in Buntdruck, weil auch Seiten zerfledderter Warenkataloge (ob von Quelle oder Neckermann) für den Allerwertesten genutzt wurden. Und danach landeten die „Wisch und Weg“-Fetzen zerknüllt in einem Eimer.

„Einmal falten, dann ratsch. Zwei Mal falten, wieder ratsch. Und fertig ist das Klopapier!“ So schildert Seniorin Ricarda Irmisch in einem Brief an die Redaktion, wie sie als Mädchen mit ihrer Mutter aus einem Stoß Zeitungen Klopapier hergestellt hat – damals noch in Chemnitz. Als die Familie 1954 die DDR verließ und in die Kurpfalz kam, staunte die Jugendliche, als sie erstmals eine öffentliche Toilette aufsuchte: „Ich sah eine schöne weiße, weiche Klopapierrolle und eine Ersatzrolle hängen. Nicht geklaut. Wir waren im goldenen Westen angekommen!“, blickt die Wahl-Mannheimerin zurück.

Im Gespräch mit der heute 85-Jährigen stellt sich heraus, dass Ricarda Irmisch auch als Erwachsene WC-Erlebnisse der besonderen Art hatte: Als sie Anfang der 1970er Jahre in Japan lebte, weil ihr Ehemann dort für die BASF tätig war. Im Land der aufgehenden Sonne waren seinerzeit für gewisse Bedürfnisse fast ausschließlich in den Boden eingelassene Wannen üblich. „Zu meiner Verwunderung gab es so etwas wie Kloschläppchen“, erzählt die Seniorin und schildert, wie die „normalen“ Schuhe ausgezogen wurden, um in bereitstehende Slipper hinein zu schlüpfen. Und wenn keine solche vor der Tür standen – war die Örtlichkeit gerade „besetzt“.

Allerdings sollten auch in Japan westliche Toiletten Einzug halten. Die Mittachtzigerin wird nie vergessen, wie ein japanisches Mädchen in einem neu ausgestatteten WC in Hockhaltung auf der Brille stand. „Dass diese zum Sitzen da war, davon hatte das Kind keine Ahnung.“ Auch wenn Japan längst für seine Hightech-Dusch-Toiletten mit beheizbarer Brille und Selbstreinigung auf Knopfdruck berühmt ist, so weisen aktuelle Touristenbroschüren daraufhin, dass in alten Häusern nach wie vor traditionelle Bodenklos für eine stehende Hockverrichtung existieren, einschließlich der legendären WC-Schläppchen, inzwischen meist Gummilatschen.

150 Meter lange Rolle

Übrigens sollen auch im Land des Lächelns die Menschen angesichts der Corona-Pandemie beim Kauf von Klopapier wie von der Rolle gewesen sein. Dabei dürften die meisten Japaner ohnehin große Vorräte gestapelt haben. Das japanische Industrieministerium ruft am Katastrophen-Präventionstag dazu auf, sich für mindestens einen Monat mit Popo-Papier einzudecken.

Die Regierung fürchtet nämlich, dass bei Versorgungsengpässen, beispielsweise nach Erdbeben, Taschentücher oder Haushaltskrepp umfunktioniert werden könnten – mit dem Gefahr, dass Toiletten wie Abwassersystem verstopfen. Laut Zeitungsmeldungen, die 2014 auch in deutschen Medien kursierten, gibt es in Japan für platzsparendes Horten spezielle Rollen mit straff gewickeltem (150 Meter langem) einlagigem Papier, das dort, wo der Kaiser zu Fuß hingeht, angeblich doppelt so lange hält wie mehrfach geschichtete Softies. Ob diese Variante auch bei uns Verkaufsschlager wird?

