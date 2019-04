Anlaufstelle für Bürger

Als Anlaufstelle für Fragen rund um die Neugestaltung der Fußgängerzone eröffnete Anfang 2017 das Infobüro „Planken 2019“. Zentral gelegen in O 2,1-10 fanden hier Bürger, Besucher und Bauinteressierte neben allgemeinen Informationen zu den Planken alles Wichtige rund um die Neugestaltung. Besucher erhielten eine Übersicht zu den Bauabschnitten, Baupläne und insbesondere zum Zeitpunkt der Gleisbaumaßnahme im Jahr 2017 aktuelle Informationen zu geänderten Fahrplänen der RNV. Während der Öffnungszeiten an drei Tagen die Woche standen Georg Jäger und Gerhard Lakus als Ansprechpartner zur Verfügung. Insgesamt haben rund 2900 Interessierte das Infobüro besucht. An 202 Öffnungstagen wurden im Schnitt rund 14 Besucher pro Tag beraten und informiert. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.04.2019