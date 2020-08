Anlaufstellen Frauen und Kinder in Not in Mannheim

In der aktuellen Corona-Krise wissen viele Frauen und Kinder nicht, dass die Mannheimer Frauenhäuser und Frauen-Beratungsstellen gegen häusliche und sexualisierte Gewalt erreichbar sind. In einer gemeinsamen Pressemitteilung erklären die Anlaufstellen in der Region, dass sie ihre telefonischen Beratungszeiten teilweise ausgeweitet haben. Grund dafür sei vor allem die angespannte Lage zuhause, ...