Anleinen tut nicht weh

Was Hunde von Leinen halten, wurde ihnen noch nicht abgelauscht. Es bleibt zu vermuten: Sie dürften keine Fans sein. Freies Laufen macht ihnen sicher mehr Spaß. Eine Leinenpflicht ist aber nicht da, weil man Vierbeinern möglichst wenig Auslauf gönnt. Sie ist auch nicht dazu da, ihr Herrchen oder Frauchen zu ärgern. Eine Leinenpflicht ist schlicht dafür da, andere zu schützen, die nicht mitentschieden haben, ob sich Herr oder Frau Müller einen Hund anschafft, der nun im Hier und Heute beim Spaziergang ihren Weg kreuzt.

Sie ist dafür da, andere zu schützen: nicht nur Menschen, sondern etwa auch die Hunde selbst oder wild lebende Tiere, die sich nicht alle gleichermaßen wehren oder ausweichen können. Es ist niemandem geholfen, wenn Herrchen und Frauchen beteuern: „Der macht doch nichts!“. Das hilft deshalb nicht, weil die Angst real ist, die mancher Mensch und manches Tier empfinden, wenn ein Hund ihnen zu nahe kommt. Die gut gemeinte Beschwichtigung hilft aber auch deshalb nichts, weil selbst die klügste Halterin und der klügste Halter nicht vorhersehen können, wie sich ihre Vierbeiner in der nächsten Sekunde verhalten werden. Hunde haben nun mal einen Jagdtrieb.

Erst das Hochwasser in der Region hat uns wieder daran erinnert, dass es mehr Rücksicht braucht auf frei lebende Tiere. Schaulustige, die in Heidelberg erschöpfte Biber in ihrem Refugium erschrecken, sind eine Gefahr für Biber. Und Hunde, die Schwäne attackieren, sind eine Gefahr für Schwäne. Deshalb gilt für Hunde: Leine an.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.02.2021