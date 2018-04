Anleitung zum selbstbewussten Auftritt

Anzeige

Simone Burel ist eine emanzipierte Frau. Die promovierte Germanistin weiß nicht nur, wie sie mit Sprache im Berufsleben erfolgreich ist, sie coacht bei ihrer Linguistischen Unternehmensberatung (LU) auch Gruppen und Einzelpersonen. Besonders am Herzen liegt der 31-Jährigen das Thema Gender – jetzt hat die Mannheimerin das elektronische Buch (eBook) „Sprache denkt Female“ veröffentlicht.

„Es geht um ein sprachlich angeleitetes Selbstcoaching für Frauen“, sagt sie. Das Buch solle vor allem den Leserinnen dabei helfen, an ihrem Denkmuster zu arbeiten, damit sie sich nicht selbst einschränken. „Die meisten Muster stammen aus der Kindheit oder von unserer Sozialisierung“, betont Burel. Frauen lernten früh das sogenannte „Downgrading.“ Zu zeigen, dass sie eine Sache gut gemacht haben oder erfolgreich sind, sei verpönt. „Das wird dann oft als ,arrogant’ betitelt. Oft sagen Teilnehmerinnen in meinen Seminaren: „Ich will mich nicht so in den Vordergrund spielen oder arrogant wirken.“ Burel will dieser Einstellung entgegenwirken und „Frauen bestärken, dass sie das, was sie in sich haben, stärker nach außen tragen.“

Simone Burel Simone Burel, geboren 1986 in Mannheim, führt seit 2015 ihre LU – Linguistische Unternehmensberatung. Sie ist für nationale Konzerne, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Bildungsorganisationen vor allem bei Internet-, Wirtschaftslinguistik und Trendanalyse tätig. Als Dozentin und Wissenschaft-lerin der Universität Heidelberg bringt sie stets die Forscherbrille in ihre Beratung mit ein. Simone Burel ist Autorin zahlreicher Publikationen, die unter anderem mit dem Nachwuchspreis „Beruf-liche Kommunikation 2017“ ausge-zeichnet wurden. Sie ist Referentin des gig7-Kompetenzzentrum Female Business, der Internationalen Event- und Congressakademie, des Netzwerkes Fortbildung sowie des Forum-Instituts für Management. Das Buch ist auf ihrer Website www.lu-kommunikation.de/e-book für 12,99 Euro erhältlich. Bei Amazon gibt es das eBook auch in der gekürzten Kindle-Version für 9,99 Euro. cap

Übungen integriert

Die Idee, ein Buch zu schreiben, sei ihr gekommen, da sie schon immer viel in Interviews, Seminaren und Blogs veröffentlich habe. „Ich habe schon so viel zum Thema Genderlinguistik gemacht, dass ich dachte, ich möchte dieses ganze Wissen auch einfach mal für mich strukturieren.“ Etwa, um es als Basis für weitere Seminare oder als eine Art Vertiefung zu nutzen. „Ich hatte alles im Kopf und wollte es miteinander verknüpfen.“