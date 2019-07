Anleitung zum sicheren Surfen

Welche Gefahren lauern eigentlich im Internet? Das soll die Internet Fibel, ein leicht verständliches und bebildertes Lehrbuch für Kinder von neun bis zwölf Jahren, auf eine spielerische Weise Schüler aufzeigen. Lustige Comics, kurze Texte und Hinweise, bunte Quizze, ein kindgerecht formuliertes Internet-Lexikon und eine Urkunde zum selbst ausfüllen, klären anschaulich über den sicheren Umgang mit dem World Wide Web auf.

Pünktlich zu den anstehenden Sommerferien hat deshalb das Mannheimer IT-Beratungsunternehmen Sama Partners im Auftrag des Herrausgebers der Internet Fibel das Lehrbuch an elf Mannheimer Gymnasien gespendet. Die Fibel, die es nicht im Handel zu kaufen gibt, soll den aktuellen Fünftklässlern als kostenlose Ferienlektüre dienen. Herausgegeben hat sie das Information Systems Security Association (ISSA) Germany Chapter, eine internationale Organisation von IT-Sicherheitsexperten und Praktikern.

Tipps und Tricks auch für Eltern

Der Initiator des Projekts, Ali Mabrouk, ist dabei nicht nur Präsident des ISSA Germany, sondern auch Geschäftsführer von Sama Parners. Sein Beratungsunternehmen hat das Projekt nicht nur bei der Planung, Organisation und Umsetzung unterstützt, sondern ist auch Hauptsponsor. Als Projektvorlage diente das Ferienheft für Kinder der ISSA France „Les As du Web“ (Die Webstars), das im letzten Jahr bereits bei den französischen Schülern beliebt war, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Laut einer Pressemitteilung befürwortet nun auch die Stadt Mannheim die neue Kampagne. Hier hofft man, ebenso wie das ISSA Germany, auf einen erfolgreichen Auftakt. Die Internet Fibel für Kinder ist kein einmalig angelegtes Projekt, sondern soll auch im kommenden Jahr, die neuen Fünftklässler auf die Tücken und Gefahren im Internet spielerisch sensibilisieren. Allerdings sollen nicht nur Schüler mit der Fibel an die Hand genommen werden: Drei der insgesamt vierundzwanzig Seiten richten sich an die Eltern. Die enthaltenen Infos und Tipps sollen ihnen insbesondere dabei helfen, ihr Kind auf dem erfolgreichen Weg in eine selbstständige und verantwortungsvolle Internetnutzung zu unterstützen. lia

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.07.2019