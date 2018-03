Anliegen an Jüttner per WhatsApp

Anzeige

Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete und amtierende Stadtrat Egon Jüttner bietet ab sofort eine Bürgerkommunikation über den Nachrichtendienst WhatsApp an. Wie der Politiker mitteilt, ist er unter der Nummer 0171/2 66 02 24 für Sprach- und Textnachrichten erreichbar.

„Nach wie vor wenden sich viele Bürgerinnen und Bürger aus ganz Mannheim mit ihren Anliegen an mich“, erklärt der langjährige Abgeordnete in der Presseinformation. „Ich biete deshalb über die üblichen plakatierten Bürger- und Telefonsprechstunden hinaus ab sofort auch eine WhatsApp-Nummer an, auf der ich jederzeit erreichbar bin.“ Jedem Anrufer oder Schreiber werde er „umgehend antworten“, betont der Politiker aus Sandhofen.