Anmeldung ab sofort

Anzeige

Die Anmeldung von Veranstaltungen für die einander.Aktionstage 2018 ist ab sofort möglich. Das Mannheimer Bündnis möchte mit dieser jährlichen Aktion für ein respektvolles Miteinander und gegen Diskriminierung eintreten.

Es sind stadtweit alle interessierten Organisationen, Gruppen und sonstige Akteure eingeladen, sich anzumelden und an dem diesjährigen Programm zu beteiligen. Mit einer passenden Kooperationsveranstaltung kann man an den Aktionstagen, die vom 28. September bis 27. Oktober stattfinden, teilnehmen und sie so mitgestalten.

Homepage besuchen

Um sich anzumelden, können Interessierte die Homepage des Bündnisses (einander-aktionstage.de) besuchen. Anmeldungen werden bis zum 13. Juli angenommen. Wer darüber hinaus weitere Informationen benötigt, wie zum Beispiel zu den Teilnahmebedingungen oder dem Anmeldeverfahren, findet diese ebenfalls auf der oben genannten Homepage. seb