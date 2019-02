Anmeldung an Grundschulen

Gerade hat das zweite Schulhalbjahr begonnen, da laufen auch schon die Planungen für das nächste Schuljahr. Für die zukünftigen Erstklässler und ihre Eltern ist diese Zeit aufregend, steht doch die Anmeldung an der Grundschule bald bevor, darauf weist die Stadt Mannheim jetzt hin.

Für das kommende Schuljahr 2019/2020 sollten sich die Familien der Schulanfänger demnach folgende Termine notieren: Am Donnerstag, 21. Februar, von 9 Uhr bis 12 Uhr, sowie am Freitag, 22. Februar, von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr müssen die Erstklässler an ihren Schulen angemeldet werden. Darüber hinaus können einzelne Schulen weitere Termine anbieten.

Finder im Internet hilft weiter

Für Kinder, die im neuen Stadtteil Franklin wohnen, findet die Anmeldung am Dienstag, 19. Februar, von 9 Uhr bis 12 Uhr und am Mittwoch, 20. Februar, von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr im Zeitstromhaus, Birkenauer Straße, Tor 2, auf dem Gelände Franklin statt. Die Stadt weist darauf hin, dass das auch für die Kinder gilt, die nach den Sommerferien 2019 dort die Klassen zwei bis vier besuchen werden.

Den Einschulungstermin erhalten Eltern an der jeweiligen Grundschule ihres Bezirks, im Internet unter www.mannheim.de/grundschulanmeldung sowie beim Fachbereich Bildung, Abteilung Bildungsplanung/Schulentwicklung, Frau Guth, Telefon 0621/293-9969 oder manuela.guth@mannheim.de.

Dabei ist die zukünftige Schule ist abhängig vom Wohnsitz der Familie. Der Grundschulfinder im Internet hilft bei der Suche: Wer die Wohnadresse eingibt, bekommt die zuständige Grundschule angezeigt. Wenn das Kind eine andere Schule besuchen soll, muss ein Schulbezirkswechsel beim Staatlichen Schulamt beantragt werden. Auch dann muss das Kind an der Grundschule des zuständigen Schulbezirks angemeldet und dort die gewünschte Schule angeben werden.

Die Grundschulen bitten darum, mit dem Kind zur Anmeldung zu kommen und folgende Unterlagen mitzubringen: Geburtsurkunde des Kindes, falls möglich das Familienbuch, einen Nachweis der Religionszugehörigkeit und den Nachweis über eine Zurückstellung, falls diese im Vorjahr beantragt wurde. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.02.2019