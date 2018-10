Anna Krämer in ihrer Glanzrolle als Lola Blau

In Georg Kreislers Solostück über das Leben der jüdischen Sängerin Lola Blau spielt und singt Anna Krämer ihre Glanzrolle. Auch an einem Off-Off-Broadwaytheater in New York beeindruckte sie die Presse bereits. In 20 Kabarettsongs schlüpft sie auch in Mannheim in viele Rollen und Charaktere und zeigt Kreislers Spannweite von Komödie bis zur Tragödie: am Mittwoch (24.) um 20 Uhr im Musik-Kabarett Schatzkistl. Der „MM“ verlost drei Mal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Lola Blau“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Montag zwischen 11 und 12 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. red/lok (Bild: Kulturnetz)

