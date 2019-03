Anna Krämer mit Komik, Charme und Stimme

In ihrem Solokonzert im Schatzkistl in der Augustaanlage bietet Anna Krämer wieder allerhand: Stimme, Komik, Charme und Wandlungsfähigkeit. Die Entertainerin und „Schöne Mannheims“ singt und beschwingt in poetischen Bildern ihre Lebenslieder, schlüpft hemmungslos in alle Charaktere und tanzt gerne aus der Reihe, wenn sie Musik-Genres einfach überschreitet und neu garniert – von sanfter Chansonnière bis Rockröhre. Für Krämers Auftritt am Sonntag, 17. März, um 17 Uhr verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Anna Krämer“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. red/lok

