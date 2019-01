Anne Haigis beweist Stil-Vielfalt im Capitol

Vom Jazzpianisten Wolfgang Dauner entdeckt, arbeitete Anne Haigis im Laufe ihrer Karriere mit dem United Rock & Jazz Ensemble, mit Melissa Etheridge, Eric Burdon, Nils Lofgren, Tony Carey, Edo Zanki, Wolf Maahn und den Harlem Gospel Singers zusammen. Mit ihrem brandneuen Live-Album „15 Companions“ im Gepäck kombiniert die energiegeladene Sängerin auf ihrer Tour einige ihrer Hits wie „Kind der Sterne“ oder „Freundin“ mit Titeln anderer Musiker. Ihre Stil-Vielfalt will Haigis bei ihrem Auftritt am Samstag, 12. Januar, um 20 Uhr im Capitol beweisen. Für das Konzert verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Capitol“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt. red/lok

