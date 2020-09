Zerbombt, zerstört, in großen Teilen in Trümmern liegend, hat in Mannheim im Jahr 1945 fast jede Familie geliebte Angehörige verloren. Desillusioniert, vom Verlust gezeichnet, sind es zunächst die sogenannten „Trümmerfrauen“, die mit bloßen Händen beginnen, für die nachfolgende Generation den Wiederaufbau zu betreiben. Am 9. September 1945, vor genau 75 Jahren, treten sodann 22 junge Männer an, um im Fußball wettzueifern. Es ist ein Aufbruch für den Sport – fast genau acht Monate nach dem letzten in der Stadt ausgetragenen Spiel der Kriegsmeisterschaft zwischen dem VfTuR Feudenheim und der Kriegsspielgemeinschaft (KSpG) VfL Neckarau/07 Mannheim (6:3).

An jenem Tag machen die Fußballer der beiden großen Mannheimer Clubs der Vorkriegszeit viel mehr als der Ausübung ihres geliebten Sportes nachzugehen. Es sind die Männer des VfR und des SV Waldhof, die zwischen 4000 und 5000 vom Krieg gezeichnete Frauen, Kindern und Männer für einen Moment etwas Unbekümmertheit bescheren. Am damaligen VfR-Platz an den Brauereien ist es dieses erste Fußballspiel in Mannheim nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, sind es diese 22 Mannen, die Zuversicht und Kraft vermitteln, um den Neuanfang zu beginnen. Es ist der buchstäbliche Anpfiff zum Wiederaufbau und zum Aufbruch in ein neues, von gegenseitigem Respekt gekennzeichnetes Zeitalter.

Gazette: „Wettspiel verlegt“

Dabei ist diese Partie, deren Endresultat von 3:1 für den SV Waldhof aus heutiger Sicht nicht mehr als nur eine Randerscheinung darstellt, erst im zweiten Versuch zustande gekommen. Tageszeitungen haben ihren Betrieb noch nicht wieder aufgenommen, die Erscheinung von Sportzeitschriften liegt ebenfalls noch in weiter Ferne. Einzig die wöchentlich erscheinende Military Government Gazette informiert am 18. August 1945 über die Verlegung der Partie: „Wettspiel VfR - Waldhof verlegt. Infolge Platzschwierigkeiten kann das für Samstag, 19. August vorgesehene Fußball-Wettspiel nicht stattfinden. Wenn der VfR-Platz nicht vorher zur Verfügung steht, findet das Spiel voraussichtlich in der zweiten September-Hälfte im Mannheimer Stadion statt. Genauer Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben!“ Am 8. September 1945 gibt das Blatt dann die Ansetzung der Begegnung für den 9. September bekannt.

Siffling, Brandenburger und Lipponer sorgen vor den zahlreichen Besuchern – darunter viele US-Soldaten – für die Waldhof-Tore, Striebinger markiert den Ehrentreffer für den VfR. Für die Vereine im Mannheimer Fußball-Kreis, die im Jahr 1944 und spätestens im Januar 1945 ihren Spielbetrieb endgültig eingestellt hatten, bedeutet dieses Fußball-Spiel einen Aufbruch, der mit der Deutschen Meisterschaft des VfR Mannheim im Jahr 1949 und dem WM-Titel 1954 weitere Etappen im Wiederaufbau der Stadt beschreitet.

14 Vereine für Liga zugelassen

Da zeitgenössische Schriften aus dieser Zeit nicht verfügbar sind, ist über den Spielverlauf der Partie nur wenig überliefert. Eine Woche nach der Begegnung zünden auch andere Vereine der Stadt den Auftakt in ein neues Fußball-Zeitalter. Am 15. September 1945 starten der MFC Phönix gegen den ASV Feudenheim (3:0) und der VfL Neckarau (1:2 gegen den SV Waldhof) in die Ära des Nachkriegsfußballs. Im Oktober 1945 gibt die Militärregierung den Startschuss für die Wiederaufnahme eines geregelten Spielbetriebes, indem sie die Zulassung für 14 Vereine im Stadtgebiet genehmigt. Es waren der VfR, der MFC Phönix, die SpVgg 07, die SpVgg Sandhofen, der SV Waldhof, der SC Käfertal, Viktoria Wallstadt, der ASV Feudenheim, die FVgg 98 Seckenheim, der FC Germania Friedrichsfeld, Alemannia Rheinau, der VfL Neckarau, Kurpfalz Neckarau und die Sportgemeinschaft.

