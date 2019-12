„Sobald ein Thema gesellschaftlich relevant ist, versuchen wir, es aufzugreifen“, erklärt Susanne Deß, Geschäftsführerin der Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH (VHS), das breite Programm: Knapp 2200 Kurse und Veranstaltungen werden im neuen Halbjahr angeboten. Die Infos dazu stehen bereits online, das Programmheft erscheint am 27. Januar in einer Auflage von 15 000 Exemplaren und wird wie gewohnt unter anderem in Geschäften, Kreditinstituten und Bibliotheken gratis erhältlich sein.

Ein Schwerpunkt ist „Nachhaltigkeit und Klimawandel“, wobei fast alle darunter zusammengefassten Veranstaltungen Anregungen zum konkreten Handeln bieten: Es geht um den Lebensstil, „faire“ Produkte, Ernährung, Artenvielfalt und Honigbienen. Bei Letzterem bietet die VHS zum dritten Mal einen Onlinekurs an: Im Internet kann zuerst jeder Informationen über die Bienenhaltung bekommen, ähnlich wie in einem Webinar. Danach folgt an vier Abenden ein konventionelles Begleitangebot mit Kursleiter in den Räumen der Abendakademie. „Ein gutes Beispiel, wie wir die Digitalisierung umsetzen“, meint Deß.

Deutsch als Zweitsprache

Wichtiger Bereich ist nach wie vor Sprache. Neu ist eine Kooperation mit dem Nationaltheater, bei dem Menschen, die beispielsweise Türkisch lernen, 25 Prozent Ermäßigung auf eine Eintrittskarte zum Stück „Istanbul“ erhalten. Bei Italienisch ist es der ermäßigte Eintritt zu einer Oper. Damit sollen, so die fürs Marketing zuständige Sabine Gromball, Besucher ins Theater gelockt werden, die sonst nicht dorthin gehen. Stolz ist Susanne Deß darauf, dass 62 Prozent der Teilnehmer den Integrationskurs bestehen – landesweit seien es nur gut die Hälfte: „Wir haben damit viel Erfahrung“, erklärt sie: Ein Begegnungscafé, Besuche in Bibliotheken und Museen und mehr schaffen dabei Anlässe, die deutsche Sprache im Alltagssituationen zu nutzen. In Baden-Württemberg sei die Abendakademie der größte Anbieter von Kursen für Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache. „Aus aktuellen Anlässen werden wir die Antisemitismus-Reihe fortsetzen“, erklärt Gromball. Dabei soll geklärt werden, wie tief verwurzelt diese Haltung ist und woher die Feindschaft gegen Juden kommt. Gezeigt wird auch der 1940 gedrehte Propagandafilm „Jud Süß“ und ein weiterer Film, der sich mit der Entstehungsgeschichte des Machwerks beschäftigt.

Außerdem lässt die Abendakademie 80 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkriegs bei der Lesung „Bitteres Ende – schwieriger Anfang“ Ende Januar Zeitzeugen zu Wort kommen: Menschen, die in den Jahren 1933 bis 1955 Kinder oder Jugendliche waren, teilen ihre Erinnerung mit. Von den vielen Angeboten ist ein Besuch des Landtags für Teilnehmer der Grundbildungskurse neu.

Im Bereich Gesundheit gibt es eine weitere Kooperation mit der Uniklinik: Einmal monatlich werden Fachleute über Themen wie Schnarchen oder Bluthochdruck reden – Eintritt gratis. Zur Gesundheit gehört auch Sport. Deß begründet das Angebot in diesem Bereich: „Der Bezug zu Bildung ist der Umgang mit eigenen Ressourcen und ein anderes Körpergefühl.“ Für Letzteres nennt sie als Beispiel den neuen Kurs Bailongball, einer chinesischen Sportart ähnlich Federball: „Da ist eine runde Bewegung wichtig, man darf nicht in den typischen Sportmodus kommen. Bailongball ist elegant und aggressionsfrei.“

