Ansichten der unzerstörten Stadt

Wer die Aufnahmen von der Breiten Straße, dem Paradeplatz und dem Alten Kaufhaus angefertigt hat, weiß man nicht so genau. „Die lagen auf dem Dachboden im Haus von meinem Opa“, erinnert sich Sättele: „Der hat mir mal einen Koffer gegeben, mit alten Spulen.“ Früher habe er sie seinen Freunden gezeigt. Dann geriet der Koffer in Vergessenheit – aber die Aktion „Filmschätze retten“ nahm Sättele nun zum Anlass, sie dem Marchivum zu übergeben. „Ich habe ein Faible für Mannheim und seine Geschichte und finde, solche Dinge sollen für nachfolgende Generationen bewahrt und ihnen auf Dauer zugänglich gemacht werden – und das geht nur durch Digitalisierung“, begründet dies Martin Sättele.

Das Jahr 1939 als Entstehungsdatum ist laut Sättele auf dem Film vermerkt. Doch es fällt auf, dass keinerlei Hakenkreuzfahnen zu sehen sind, nicht einmal direkt am Alten Kaufhaus in N 1 – damals Sitz von Carl Renninger, 1933 bis 1945 Oberbürgermeister von Mannheim. Renninger, überzeugter Nazi, hatte den demokratisch gewählten Oberbürgermeister Hermann Heimerich im März 1933 absetzen lassen, ihn mit brutaler Gewalt gezwungen, der Verbrennung der schwarz-rot-goldenen Reichsfahne vom Rathausbalkon aus zuzuschauen, und alles mit Hakenkreuzfahnen versehen, wie Volker Keller vom Verein Stadtbild in seiner Schrift über das „Alte Kaufhaus“ schildert. Sehr wahrscheinlich also, dass die Aufnahmen – es ist ein Stummfilm – etwas älter sind, vom Beginn der 1930er Jahre stammen. Man sieht in einiger Entfernung das Schloss, dann schwenkt die Kamera an den schönen Fassaden der Geschäftshäuser in B 1 und C 1 entlang. Eine Straßenbahn fährt vorbei, einige Autos, auch „Parken verboten“-Schilder sind schon zu erkennen. Männer, durchweg mit Hut, eilen die Straße entlang.

Als Rathaus genutzt

Viel Spaß hat ein Kind. Der Junge sitzt an den Brunnenbecken der Grupello-Pyramide am Paradeplatz, nutzt einen Stock als Angel. Die von Bäumen umsäumten Blumenrabatten am Paradeplatz sind mit einem Zaun abgeriegelt – da könnte sich niemand, wie heute üblich, auf das Gras legen. Zu entdecken sind schöne, alte, große Laternenmasten mit der Wolfsangel aus dem Mannheimer Wappen, wie man sie heute nur noch am Friedrichsplatz sieht.

Die prachtvollen Häuser in P 1, in O 2 – alle sind sie noch intakt, insbesondere aber das Alte Kaufhaus. Die Aufnahmen zeigen die Arkaden ebenso wie die Fassade und den Turm. Unter den Arkaden befindet sich damals, so Volker Keller, „ein Kranz von gut gehenden Ladengeschäften mit einem Café“. Die oberen Geschosse dienen zu jener Zeit aber, bereits seit 1910, nur noch als Rathaus, nicht mehr als Kaufhaus. Erst als N 1 im Zweiten Weltkrieg mehrere Treffer erhält, zieht die Stadtverwaltung notdürftig in das Bürogebäude des städtischen Gaswerks in K 7.

