Anstehen zum fast vergessenen Erlebnis „Einkaufen“

Bei Naschl in der Neckarstadt-Ost ist die Hölle los. Aber geordnet. Frauen in bunten Klamotten stehen mit 1,50 Metern Abstand in Reihe vor dem Nähladen. Mit hellblauer und rosafarbener Kreide sind Abstandsfelder markiert. Blumenmalereien und aufgemalte Yin-Yang-Zeichen schmücken die Vorgaben aus Kreide. Man sieht, die städtische Verordnung wurde hier kreativ umgesetzt.

Eine rege Debatte um die Vor- und Nachteile gängiger Maskenstoffe ist vor dem Laden im Gange. Denn alle Frauen sind gekommen, um diese zu kaufen. Oder Zubehör, das man dafür braucht. Freude über die Öffnung des Ladens ist rauszuhören. „Gummilitzen sind überall ausverkauft“, sagt Juliane Schwab, die wartet. „Einen schönen Stoff hab’ ich schon“, fügt sie hinzu. Sie faltet ein blau gemustertes Stofftuch auf.

Neue Herausforderung

Inhaberin Nadja Fuß freut sich über die Kunden – beschreibt aber auch, wie die große Nachfrage sie und ihr Team fordere. Sie empfiehlt auch deshalb und zur Vermeidung von großen Warteschlangen weiter den Abholservice, den ihr Geschäft in der Krise anbietet. Sie berät außerdem digital, auch per WhatsApp, und schickt Stoffe nach Hause. Genau wegen dieser ist auch Barbara Spies am Montag gleich zum Geschäft losgezogen: Die Kinder seien wählerisch und wollten nur bunte und gemusterte Masken tragen. Zudem musste schnell Nachschub her: Seit sie per Whatsapp-Status verkündete, dass sie Masken nähe, werde sie bombardiert mit Anfragen, so Spies. „Es meldeten sich sogar alte Bekannte, von denen ich lange nichts mehr gehört hatte mit einem ‘Du sag’ mal, ich hab gesehen, du machst Masken’“, erzählt sie lachend. „Und ich hab’ 20 Jahre keine Nähmaschine angefasst – und jetzt gestern an einem Tag 20 Masken produziert“, sagt Julia Münch, die jetzt ganz vorn in der Schlange steht.

Nur ein paar Straßen weiter hat auch der Conceptstore MaroDoro nach langer Corona-Schließpause wieder geöffnet. Inhaberin Annette Weber hat in den vergangenen Wochen „vehement“ an einem Online-Shop gearbeitet. Der ist nun fertig, und MaroDoro darf wieder öffnen. Weber ist über beides froh. Dennoch findet sie die Öffnung der Läden viel zu früh. „Ob man da jetzt noch einmal zwei Wochen gewartet hätte, das hätte doch keinen Unterschied mehr gemacht“, sagt sie. Bei den Kunden, die am Montag kamen, merke man aber, dass sie es „genießen“, wieder einzukaufen. Weber fährt sich durchs Haar und schaut erleichtert in den Verkaufsraum des Accessoire-Ladens. Wer Handschuhe will, bekommt welche zum Shoppen ausgehändigt. Die Kassiererin im Laden wird mit Plexiglas-Schutzschild geschützt, berichtet Weber.

Auch eine Passantin, die ihren Namen nicht in den Medien lesen will, findet die Öffnung der Läden zu früh. „Entweder man öffnet alles, das wäre gerecht – oder eben nichts“, spielt sie auf die neue Regelung an.

In Käfertal hält derweil der Mitinhaber von Elektro Fischer, Jürgen Thieme, wieder die Stellung. „Wir haben aufgemacht und gleich sieben, acht Sachen verkauft“, berichtet er. Es seien vor allem Nachfüllartikel nachgefragt worden, wie etwa CO2-Kartuschen oder Batterien. Während der Krise habe er weiter Reparatur-Dienstleistungen anbieten können, das half durch die Zeit.

Kommunikation auf vielen Wegen

Doch nicht alle Geschäfte öffneten gleich am Montag für die Kundschaft. Das hatte Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft City, vorausgesagt. Vorbereitungen zum Infektionsschutz und Personalplanung müssten geregelt werden. Die Läden in der Stadt bleiben aber trotzdem, schon wie in der Krise, über Aushänge mit ihren Kunden in Kontakt. Oder nutzen das Internet: Ein Brautmodengeschäft auf dem Lindenhof schreibt auf der Internetseite, man sei ab Mittwoch wieder für die Kundschaft da. Wieder andere Händler informierten direkt über die Google-Information. Egal wie, bei den Kunden kam es an.

Info: Mediengalerie unter www.morgenweb.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.04.2020