Anstieg in Sandhofen, Rückgang auf dem Waldhof

In Wallstadt gab es 2017 deutlich mehr Fahrraddiebstähle, wie unser Symbolbild illustriert. Die Statistik verzeichnet 36 Fälle. 2016 waren es 13. © dpa

Timo Schmidhuber

Beim Blick aufs gesamte Stadtgebiet zeigt die Kriminalstatistik für 2017 ein leichtes Minus von 1,5 Prozent. In den einzelnen Stadtteilen dagegen fällt die Entwicklung sehr unterschiedlich aus. Während es zum Beispiel in Käfertal (plus 55 Prozent), Sandhofen (plus 41 Prozent), Seckenheim (plus 15 Prozent), aber auch in Wallstadt (plus 38 Prozent) und auf der Vogelstang

...

Sie sehen 15% der insgesamt 2687 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.05.2018