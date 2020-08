Ansturm im Mai und Juni

Schon in den vergangenen Jahren stieg die Zahl der Neuzulassungen für Wohnmobile und Wohnwagen stetig. Dieser Trend verstärkt sich zu Corona-Zeiten. Der Caravaning Industrieverband (CIVD) meldet für 2020 eine Steigerung bei den Neuzulassungen von Freizeitfahrzeugen um 3,7 Prozent im Vergleich zur ersten Hälfte des Vorjahres. Von Januar bis Juni wurden 39 627 Wohnmobile (plus zwölf Prozent) und 14 812 Wohnwagen (minus 13,5 Prozent) neu zugelassen.

Nach Lockerung der Corona-Vorschriften erlebte die Caravaning-Branche laut CIVD im Mai und im Juni sogar einen regelrechten „Run“ auf Freizeitfahrzeuge. „Mit 9154 Erstzulassungen von Reisemobilen war der Juni der beste Juni in der Geschichte dieses Fahrzeugsegments“, betont der Verband.

Wenn dann die Reise los geht, stellt sich die Frage: Wo übernachten? Zum einen bieten sich die Campingplätze für einen längeren Zeitraum an, die sind allerdings im Moment trotz strenger Corona-Hygienevorschriften besonders in den touristischen Zentren von Nord- und Ostsee bis zu den Alpen ziemlich ausgelastet. Also unbedingt anfragen und reservieren! Die meist stadtnahen Stellplätze, nur für Wohnmobile, sind in der Regel Parkbuchten mit Stromversorgung sowie Ver-/und Entsorgung. Einige Stellplätze haben einfache Sanitärgebäude. Manchmal ist eine Reservierung möglich, ansonsten empfiehlt es sich, gegen Nachmittag anzureisen, dann sollte sich ein Plätzchen finden lassen. Auch auf den Stellplätzen gelten Corona-Regeln.

Das Übernachten im Wohnmobil auf der Straße ist im In- und Ausland in der Regel nicht erlaubt, teilweise drohen hohe Strafen. In Deutschland wird aber laut ADAC „eine einmalige Zwischenübernachtung zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit“ meist akzeptiert. Allerdings darf der Camper keine Tische und Stühle draußen aufstellen, auch die Markise muss drinbleiben. Auch wer länger als zehn Stunden zur Übernachtung steht, kann einen Strafzettel bekommen. tan

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.08.2020