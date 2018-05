Antonio Siena und Nils Becker im Schatzkistl

Anzeige

Seit mehr als drei Jahren arbeiten Antonio Siena und Nils Becker musikalisch zusammen und bezaubern mit ihren Streifzügen durch die italienische Volksmusik das Publikum. In ihrer akustischen Konzertreise „The Italian Job“ wird am Donnerstag, 10. Mai, um 20 Uhr im Musik-Kabarett Schatzkistl (Augustaanlage 4-8), eine lange und spannende Geschichte von den 1960er Jahren bis heute musikalisch erzählt. Für den Auftritt verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Schatzkistl“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden am Montag zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. Karten zu 16,90 Euro gibt es auch bei Whistle – Fanwear Tickets, Q 6, 14, Telefon 0621/44 57 65 67, beim Mannheimer Morgen Forum in P 3), Telefon 0621/10 10 11 oder direkt im Internet unter der Adresse schatzkistl.de. tan