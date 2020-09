Anwohner durch Brand leicht verletzt – Haus evakuiert

Mannheim.Bei einem Balkonbrand eines Mehrfamilienhauses in Mannheim ist ein 89-jähriger Bewohner am Freitag leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, evakuierten die Einsatzkräfte alle Bewohner des Hauses und brachten den 89-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Balkon des ersten Obergeschosses stand in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen schnell und verhinderte ein Übergreifen auf umliegende Häuser.

Der Brand ereignete sich gegen 4.45 Uhr in der Neustadter Straße im Mannheimer Stadtteil Käfertal. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang ungeklärt, die Ermittlungen laufen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020