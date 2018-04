Anwohner klagen über Wildschweine

Symbolbild © dpa

Gaby Bellem zeigt auf den Rasen gegenüber ihrem Haus. „Da, das waren die.“ Mehrere Stellen sehen so aus, als habe man sie mit einer Schaufel umgegraben. „Einen Keiler mit Bache und sieben bis acht Frischlingen habe ich hier gerade wieder gesehen“, erzählt die Gartenstädterin. Sie lebt im Glücksburger Weg. Die Garagen grenzen dort an den Käfertaler Wald an. Ein etwa 50 Meter langer Fußweg führt

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4558 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 08.04.2018