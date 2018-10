Anzeichen erkennen

Wann ist das Wohl eines Kindes gefährdet? Wie reagieren Ehrenamtliche in Jugendeinrichtungen auf einen Verdacht? Was können sie tun? Der Stadtjugendring möchte gemeinsam mit den „Frühen Hilfen“ der Stadt diese und weitere Fragen bei einer Weiterbildung am Dienstag, 23. Oktober, von 17.30 bis 20.30 Uhr beantworten. „Jugendamt und Jugendring wollen die ehrenamtlichen Jugendleiter nicht alleine lassen, sondern eine kompetente und sachliche Hilfestellung bieten“, schreibt der Stadtjugendring in einer Ankündigung. Der Workshop für alle Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit findet im Stadthaus in N 1 statt. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist aber erforderlich, heißt es. Das Anmeldeformular ist auf der Webseite des Stadtjugendrings abrufbar unter der Adresse kurzelinks.de/u6my. Anmeldeschluss ist der 22. Oktober, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. ena

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018