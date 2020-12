Anzeigen nach Demo-Verbot

17 Anzeigen wegen Verstößen gegen Versammlungsgesetz und Corona-Verordnung sowie 50 Platzverweise – diese Bilanz zieht die Polizei nach einem Einsatz wegen der vom baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshof verbotenen Kundgebung der „Querdenker“ am Samstag. Nach Angaben des Präsidiums wurden „vereinzelt Personen festgestellt, die den fortwährenden Aufrufen des Veranstalters nachkamen, trotz des Verbotes an Kundgebungen in Form von sogenannten Spaziergängen teilzunehmen“. Um das Verbot durchzusetzen, hatte die Polizei mit Unterstützung von Einheiten aus anderen Landesteilen verstärkt Präsenz in der Stadt gezeigt. Zu sonstigen Zwischenfällen sei es nicht gekommen. pol/lang

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.12.2020