Alles ist besser als ein weiterer Tag, an dem wir den Planeten ruinier’n. Los komm, wir sterben endlich aus. Was Besseres kann der Erde nicht passier’n.“ Mit diesem Lied präsentiert sich die Band Die Ärzte. Es findet breite Zustimmung. Mit der Umweltbewegung scheint sich eine apokalyptische Sehnsucht nach dem Ende der Menschheit zu entwickeln. Der Aufruf zum Gebärmutterstreik macht die Runde: „Kinderfrei statt kinderlos!“ Denn jedes nichtgeborene Kind sei ein Gewinn für das Klima.

Die Vision vom Ende der Menschheit erinnert an bekannte biblische Untergangsbilder wie in der Offenbarung des Johannes. Auch das in der Bewegung weit verbreitete Thema Schuld knüpft an ein zentrales biblisches Thema an – an das unvermeidliche Schuldigwerden des Menschen. Da geht es um Eltern, die dafür schuldig gesprochen werden, dass ihre Kinder die Natur zerstören. Oder es ist der „alte, weiße Mann“, der die Natur rücksichtslos ausbeutet. Wie wird man frei von dieser Schuld? Kein sündiges Leben, besonders keine sündige Ernährung mit Fleisch und Ähnlichem, keine sündige Fortpflanzung und kein sündiges Freizeitleben mehr.

Ich gestehe, diese Hybris macht mir Angst. Ich soll alle Verantwortung tragen. Da ist kein Schöpfer mehr, der mir Vertrauen in die Zukunft ermöglicht. Ich, der Mensch, habe es in der Hand, den Planeten weiter zu ruinieren oder einfach zu gehen. Während die biblische Erzählung von der Schöpfung dem menschlichen Geschöpf eine ordnende Herrschaftsfunktion im Auftrag Gottes zuschreibt („Macht euch die Erde untertan“), spielt in diesem Denken Gott keine Rolle mehr. Der Mensch mit seinen Allmachtsgefühlen hat Gott vergessen und glaubt, alles selbst richten zu können. Oder er lässt sich von der Kehrseite bestimmen. Kein Gott mehr, der mich von Schuld freispricht, vom nagenden schlechten Gewissen über mein Essen, meine Fortbewegung, mein Freizeitverhalten. Das ist Leben ohne den gnädigen Gott, der mir meine Schuld vergibt und mich nochmals von vorne beginnen lässt. Die jungen Umweltaktivisten mögen Wichtiges sehen, aber sie verdammen mich zur schuldbeladenen Hoffnungslosigkeit.

Nur den Untergang vor Augen

Welche Freiheit erhalte ich dagegen in der Beziehung mit Gott nach Psalm 8? „Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, du hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über die Werke deiner Hände.“ Nimmer möchte ich diese Ermutigung zum Leben und Handeln eintauschen gegen die mich depressiv machende Stimmung vieler Umweltaktivisten, die nur noch den Untergang vor Augen haben.

Es ist Gottes Auftrag, die Erde zu bewahren. Er heißt mich handeln, eben auch im Wissen um meine Begrenztheit und um mein Schuldigwerden. Und in aller Aktivität kann ich darauf vertrauen, was Gott dieser Welt nach der Sintflut zugesagt hat: „Der Herr sprach in seinem Herzen: Ich werde den Erdboden wegen des Menschen nie mehr verfluchen; denn das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Ich werde niemals wieder alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Niemals, so lange die Erde besteht, werden Aussaat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht aufhören.“

Albrecht Lohrbächer

Kirchenbezirk

Ladenburg-Weinheim

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.08.2019