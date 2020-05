Appell an alle Mannheimer

Weil auch die Stadt Mannheim sich aktuell mit einem „Verhältnismäßigkeits-Paradox“ konfrontiert sieht, schreitet sie zur Tat und entwirft eine groß angelegte Kampagne. „Verhältnismäßigkeits-Paradox“ – das bedeutet laut Stadt folgendes: Der „große Erfolg der Maßnahmen“ gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland zur Eindämmung der Pandemie gilt für manche jetzt als Beleg ihrer Unverhältnismäßigkeit.

Die Kampagne ist eine der anderen Art – sie soll nicht als städtische Kampagne verstanden werden, wie es Oberbürgermeister Peter Kurz beim Pressetermin betont, sondern als eine „Kampagne der vielen“. Hierzu brauche es ein möglichst großes Aktionsbündnis dieser vielen, „von Verbänden bis zur Schule, dem Kulturverein bis zum Global Player, von Gastronomie und Handel“, so Kurz. Digital und analog, also in sozialen Medien wie auf dem Plakat, soll die Kampagne zu sehen sein. Und so alle in der Stadt erfassen.

Muster liegen bereit

Konkret bedeutet das, dass „sich alle, die sich an der Kampagne beteiligen wollen, an das Stadtmarketing wenden können“, betont dessen Geschäftsführerin Karmen Strahonja. Die zentrale Botschaft „Mannheim bleibt achtsam“ ist über allen Plakatmotiven identisch und kann von den Darstellungen variieren beziehungsweise von den jeweiligen Partnern mit eigenen Bildmotiven genutzt werden. Die einzelnen Motive drehen sich um folgende Ziele: Abstand halten, Lüften, Maske tragen – und bei Verdacht sofort testen lassen. „Das Leben in die Stadt zurückholen – und gleichzeitig dem Coronavirus keine Chance geben“, sei das Ziel, so formuliert es Strahonja. Kein erhobener Zeigefinger, der signalisiert „Du musst!“, sondern ein Appell an die Verantwortung jedes Einzelnen soll die Kampagne sein. Für den Spruch „Damit alles gut bleibt“, habe man sich entschieden, da dieser einerseits zeige, dass Mannheim bisher alles richtig gemacht habe. Und nun möchte man durch die „Achtsamkeit des Einzelnen“ erreichen, dass das gute Ergebnis der Anstrengungen ein solches bleibt.

Wie in der ersten Phase der Pandemie hänge der Erfolg vom verständigen und vernünftigen Verhalten der Mehrheit der Menschen ab, betonen die Verantwortlichen bei der Stadt. „Es geht nicht um Anpassung an staatliche Maßnahmen, sondern um die Verantwortung aller und damit jedes und jeder Einzelnen“, wird Kurz deutlich. Aufgabe der Kampagne wird es daher sein, die Motivation hoch zu halten und für die Stadtgesellschaft ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Denn in der zweiten, deutlich schwierigeren Phase, gehe es nun darum, dass die zwei Ziele „Wiederbelebung“ und „Pandemie-Bekämpfung“ nicht in Konflikt miteinander geraten. Zumal das erste Ziel in Gefahr gerate, wenn das zweite nicht gelänge.

Bei der Pressekonferenz zur Kampagne ist auch Roger Schilling, Technischer Geschäftsführer und Site Manager von Essity, dabei. „Kein Nachdenken“ habe es gegeben, nachdem man auf ihn mit der Frage zukam, ob das Unternehmen Essity bei der Kampagne teilnehme, sagt er. Er macht deutlich, wie sehr die Krise auch Essity und die Mitarbeiter gefordert habe, auch bei den Regelumsetzungen. Doch dass die Mitarbeiter im Betrieb die Regeln einhalten und dann in die Stadt gehen und es dort plötzlich nicht mehr täten, dagegen erhofft er sich vorbeugende Wirkung.

Andreas Hilgenstock, geschäftsführender Gesellschafter von Engelhorn, unterstützt die Kampagne ebenfalls mit seinem Unternehmen. Hilgenstock spricht bei der Pressekonferenz auch stellvertretend für den Mannheimer Innenstadthandel. „Die Kampagne ist trotz des ernsten Hintergrundes humorvoll und sympathisch – sie passt deshalb gut zu Mannheim“, sagt er. Sie appelliere dabei an die Eigenverantwortung der Bürger, ohne Angst zu machen. Und sie helfe so, Corona im Griff zu halten und vor allem: einen zweiten „Lockdown“ zu verhindern, „der noch katastrophalere Folgen hätte wie der erste“, so Hilgenstock. In den nächsten Tagen sollen noch weitere Partner für die Kampagne gewonnen werden, sie werden regelmäßig auf der städtischen Homepage vorgestellt, heißt es von der Stadt. Jeder ist eingeladen mitzumachen. Auch die Mediengruppe Dr. Haas, in der diese Zeitung erscheint, ist Teil des Aktionsbündnisses.

