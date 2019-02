Appell für Trinkertreff

Die drei Bürger- und Gewerbevereine in der Mannheimer City appellieren an die im Gemeinderat vertretenen Parteien und Stadträte, das Hilfsangebot für alkoholabhängige Menschen doch noch umzusetzen. Inzwischen seien fast sechs Monate vergangen, nachdem der Mannheimer Gemeinderat keine Entscheidung zur Einrichtung eines sogenannten „Trinkertreffs“ getroffen habe. Dies sei auf viel Unverständnis in der Bevölkerung gestoßen, heißt es in einem offenen Brief an die Politiker. Mit Beginn des Frühjahres werde sich die Situation wiederholen oder sogar verschärfen, vermuten Lutz Pauels von der Werbegemeinschaft Mannheim City, Wolfgang Ockert, Vorsitzender des Bürger- und Gewerbevereins östliche Innenstadt, sowie Angela Kräft vom Gewerbeverein Innenstadt West. Auch vor dem Hintergrund der Planken-Erneuerung bitten sie darum, das Thema erneut auf die Tagesordnung zu setzen und einen positiven Beschluss zu fassen.

Unterschriften-Aktion

SPD und Grüne in der Innenstadt wollen das Hilfsangebot, das die Stadt nach wie vor im Jungbusch plant, ebenfalls auf den Weg bringen und fordern, das Thema erneut im Gemeinderat zur Abstimmung zu stellen. Der SPD-Ortsverein Innenstadt/Jungbusch sammelt derzeit Unterschriften, um die Gegner doch noch zu überzeugen. Unter anderem hatten CDU und Mannheimer Liste 2018 im Gemeinderat gegen den Standort in der Akademiestraße gestimmt, weil das Grundstück zu wenig zentral liege. aph

