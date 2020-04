Mannheim.Zu viele Menschen auf engem Raum, und das unter schlimmen hygienischen Bedingungen – die Situation in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln, in der Türkei oder in Syrien war schon vor der Corona-Pandemie katastrophal. Jetzt rücke das Schicksal dieser Schutzsuchenden in den Hintergrund, und gleichzeitig bedrohe das Virus auch sie massiv. Darauf weist das Aktionsbündnis „Sicherer Hafen Mannheim“ hin und hat sich mit einem Brief an Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) gewandt.

Dem Bündnis gehören mehr als 30 Organisationen an – von der Evangelischen Kirche bis zur Jüdischen Gemeinde, vom Roten Kreuz bis zur IG Metall, von der Christlich-Islamischen Gesellschaft bis zum Nationaltheater. Es setzt sich dafür ein, dass Mannheim aus Seenot gerettete Flüchtlinge aufnimmt.

In dem Brief fordert das Bündnis vom Ministerpräsidenten, sich gegen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) durchzusetzen und ein Landesaufnahmeprogramm aufzusetzen für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge wie etwa Minderjährige ohne Eltern in den Lagern an den genannten Orten. Ähnlich wie bei der Aufnahme von 1000 Jesidinnen vor fünf Jahren, als Baden-Württemberg ohne Beschluss der Europäischen Union (EU) einfach gehandelt habe.

„Humanität als EU-Fundament“

Das Bündnis bittet den Ministerpräsidenten zudem, dass Baden-Württemberg einer Bundesratsinitiative zustimmt. Die soll es Ländern und Kommunen ermöglichen, ohne Einvernehmen mit dem Bund Geflüchtete aufzunehmen.

Die Situation in Griechenland und an dessen Grenzen – etwa die Aussetzung des Asylrechts und der Einsatz von Waffen gegen Schutzsuchende – verstoße gegen internationales Recht, so das Bündnis in dem Brief. Der Beschluss der EU-Kommission und die Entscheidung der Bundesregierung, die Aufnahme Geflüchteter auszusetzen, habe einen hohen Preis: „Menschenleben und das Fundament der EU, die Humanität.“ Ein ähnliches Schreiben hat das Bündnis auch an Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) und weitere Abgeordnete verschickt.

Nadja Encke von Save Me Mannheim, Elena Dülz von Seebrücke Mannheim und Jochen Winter vom katholischen Stadtdekanat – sie alle gehören zum Aktionsbündnis – verweisen darauf, dass sich auch Mannheim vor einem Jahr per Gemeinderatsbeschluss zum „Sicheren Hafen“ erklärt habe. Damit habe die Stadt – wie knapp 140 andere in Deutschland auch – die Aufnahme von Flüchtlingen angeboten.

Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) hatte im März im Gemeinderat erklärt, dies in einem Schreiben an den Bund nochmal zu bekräftigen. Laut Dülz und Encke ist darin von 50 Flüchtlingen die Rede – die beiden finden aber, dass Mannheim mehr Verantwortung übernehmen könne. Aber ohne die Unterstützung von Bund oder Land ist eine Aufnahme derzeit ohnehin nicht möglich.

Die Stuttgarter Staatskanzlei hat auf die Forderung des Mannheimer Bündnisses bislang nicht reagiert, eine Anfrage dieser Redaktion blieb unbeantwortet. Auch in Berlin haben sich jetzt 50 Mitglieder der CDU-Bundestagsfraktion einem Appell an die EU gewandt, Kinder aus Flüchtlingslagern zügig in EU-Ländern unterzubringen.

