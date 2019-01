Appelt mit Männer-Verbesserungscomedy

Weil sich die Welt immer schneller dreht, hat der selbsternannte „Konkursverwalter der Männlichkeit“ seiner Show ein gehöriges Update verpasst – und Ingo Appelt brennt darauf, seine allerneuesten Erkenntnisse unter dem Motto „Besser . . . ist besser!“ auf der Bühne zu präsentieren. Denn seine „Männer-Verbesserungscomedy“ trifft sowohl bei Männern als auch bei Frauen auf Zustimmung, ist er sich sicher. Getreu seinem Motto „Ganz ohne Sauereien geht’s nicht“, fasst Appelt dabei ungehemmt Themen an, die andere beschämt links liegenlassen. Welche, erfahren die Besucher am Sonntag, 3. Februar, bei Appelts Auftritt um 20 Uhr im Capitol. Dafür verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Capitol“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner der Verlosung werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt. red/lok (Bild: Rachor)

