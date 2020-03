April-Gebühren werden erlassen

17 neue Fälle von nachgewiesenen Corona-Infektionen sind dem Gesundheitsamt am Freitag bis 16 Uhr gemeldet worden – damit erhöht sich die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf 196. Das teilte die Stadtverwaltung am Abend mit. Sie kündigte zudem an, künftig in ihrer täglichen Bilanz auch über die vom Virus genesenen Menschen zu informieren. Bislang seien es 29 Personen, ihre häusliche Quarantäne habe man aufgehoben.

Und noch etwas hatte sich zuletzt im Tagesbericht verändert. Lange hieß es darin: „Alle nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben“. Inzwischen lautet die Mitteilung, die „weit überwiegende Zahl“ zeige nur milde Krankheitsanzeichen.

Bezogen auf die Zahl vom Donnerstag hat die Stadt das am Freitagnachmittag auf Nachfrage dahingehend präzisiert, dass vier Patienten auf der Intensivstation beatmet werden müssten und auf der Isolierstation im Klinikum weitere sieben Patienten lägen. Die anderen erkrankten Personen befänden sich in häuslicher Isolierung mit milden Zeichen. Dabei bringe es die „Dynamik des Krankheitsbildes“ mit sich, dass manche Personen schnell stationär aufgenommen, teils aber auch nach vier Tagen wieder entlassen würden. Dabei seien die stationär behandelten Menschen nicht nur aus Mannheim, sondern teils aus Umlandgemeinden oder dem Elsass.

Freude über Initiative vom Land

Eine gute Nachricht gab es am Freitag für viele Familien: Die April-Gebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen werden den Eltern, die Kitas oder Krippen nicht benutzen können, vollständig erlassen. Das teilte Bürgermeister Dirk Grunert mit. Dass sie den Betroffenen entgegenkommen möchten, hatten Stadt, katholische und evangelische Kirche schon vor einer Woche mitgeteilt. Damals war aber zum einen nur von einer „vorläufigen Entscheidung“ die Rede. Zum anderen bestand Unklarheit darüber, wie kleine Freie Träger verfahren würden.

„Die Stadt befindet sich derzeit in Klärung mit dem Land bezüglich einer einheitlichen Regelung“, hieß es am 20. März. Diese „einheitliche Regelung“ gibt es seit Freitagnachmittag, sagte Grunert dieser Redaktion: Demnach stellt die baden-württembergische Landesregierung insgesamt 100 Millionen Euro „als Hilfsnetz für Familien im Rahmen der Corona-Krise zur Verfügung“. Ausdrücklich solle ein Teil dieses Betrags die Eltern entlasten, die wegen geschlossener Kitas, Krippen und Horte Probleme haben. Von den gut 180 Kitas und Krippen betreibt die Stadt 53, die evangelische Kirche 47 und die katholische 41. Der Rest entfällt auf kleine Freie Träger. Sie haben die April-Gebühren teils schon eingezogen, um Liquiditätsengpässe zu vermeiden. Die Eltern sollen sie zurückbekommen. „Ich begrüße dieses Signal des Landes“, sagte Grunert. Allerdings müsse der Gemeinderat den Detailregelungen noch zustimmen. Eine Vorlage wolle man „schnellstmöglich“ einbringen „mit dem Ziel, die Entlastung sofort politisch auf den Weg zu bringen“. Ob das bis zur Sitzung am kommenden Donnerstag reiche, sei allerdings noch offen.

Darüber hinaus gab die Stadt im Zusammenhang mit der Corona-Krise noch Hinweise zu folgenden anderen Themenbereichen.

Öffentliche Toiletten: Die Stadt betreibt 13 öffentliche Toilettenanlagen. Wegen Infektionsschutz werden sechs geschlossen sowie die Winterschließung von sechs weiteren verlängert. Einzige Ausnahme ist die Anlage am Hans-Böckler-Platz, die bei der Versorgung der Wohnungslosen wichtig ist.

Toilettenpapier: Die Stadtentwässerung weist darauf hin, dass nur Toilettenpapier in die Toilette gehört. Derzeit gingen vermehrt Anfragen nach der korrekten Entsorgung von Klopapier-Ersatzstoffen ein, heißt es in einer Mitteilung. Feuchte Toilettentücher, Babyfeuchttücher oder auch Kosmetiktücher gehörten in den Restmüll. Sonst bestehe die Gefahr, dass Pumpwerke und Hebeanlagen in der rund 830 Kilometer lange Kanalisation verstopft werden.

Bürgerdienste: Persönliche Vorsprachen sind dort weiterhin nur in dringenden Angelegenheiten und nach vorheriger Vereinbarung möglich. Zur Terminvereinbarung stehen folgende Hotlines und E-Mail-Adressen zur Verfügung: Bürgerservice Innenstadt (K 7): 0621/2 93-26 28, Bürgerservice Waldhof (Alte Frankfurter Straße 1-3): 0621/2 93-76 00, Ausländerbehörde (K 7): 0621/2 93-26 91, Standesamt (K 7): 2 93-31 01, Führerscheinstelle: E-Mail: fahrerlaubnisbehoerde@mannheim.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.03.2020