Arbeit soll Sinn geben

„Arbeit. Macht. Sinn. – Vom Wert des Menschen in Arbeitswelt und Gesellschaft“ – unter diesem Motto eröffnete Weihbischof Peter Birkhofer die 9. Kurpfälzer Sozialtage der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) und des Referats Arbeitnehmerseelsorge. Er hob in seiner Predigt die Bedeutung der Arbeit für die Menschen als Teilhabe am gesellschaftlichen Leben hervor. Globalisierung müsse auch eine Globalisierung der Gerechtigkeit bedeuten, so Birkhofer.

„Ehrenamt stärken“

Als Festrednerin war Bärbl Mielich, Staatssekretärin im baden-württembergischen Sozialministeriums, zur Eröffnung gekommen. Mielich betonte, dass Arbeit nicht nur Erwerbsarbeit bedeute, sondern auch ehrenamtliches Engagement und die sogenannte „Sorgearbeit“, die in vielen Bereichen der Gesellschaft unerlässlich sei und unser Zusammenleben präge. Daher forderte sie eine Stärkung des Ehrenamtes.

Durch die Worte des KAB-Bezirksvorsitzenden Reinhard Siegel ermuntert, griff die Staatssekretärin das Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen auf. Dadurch würden Kreativität und Selbstverwirklichung gestärkt und die Sorgearbeit unterstützt.

Die Kurpfälzer Sozialtage bieten noch bis 25. November ein Gesprächs- und Begegnungsforum für Vertreter aus Politik, Kirche, Wissenschaft, Wirtschaft, Gewerkschaft und Kunst, sie wollen einen Beitrag zur Meinungsbildung über aktuelle Reformen und Problemstellungen leisten. Bei jeder Veranstaltung bleibt stets Zeit für Gespräche und Begegnungen zwischen Referenten und Besuchern. red

