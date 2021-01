Arbeiten im Stempelpark in Käfertal werden fortgesetzt – Erweiterung um 630 Quadratmeter

Mannheim.Nachdem im Dezember mit den Vorbereitungsarbeiten zur Neugestaltung des Stempelparks in Mannheim Käfertal begonnen wurde, stehen nun die nächsten Arbeitsschritte am angrenzenden Parkplatz vor der Parkanlage an. Wie die Stadt Mannheim am Donnerstag mitteilte, sieht die Neugestaltung der Grünanlage im Zentrum Käfertals einen offen gestalteten Eingangsbereich zur Mannheimer Straße hin vor. Die Parkanlage erweitert sich um etwa 630 Quadratmeter. „Zur Kompensierung der wegfallenden Parkplätze der Parktasche wurden in den Jahren 2019/2020 entlang der Mannheimer Straße neue Parkplätze geschaffen“, so die Stadt laut Mitteilung. Eine Hinweisbeschilderung werde in den kommenden Tagen vor Ort aufgestellt, so dass ab Anfang Februar mit den „Rückbau- und Entsiegelungsarbeiten“ der Parktasche begonnen werden könne, heißt es weiter.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.01.2021