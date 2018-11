Arbeiten mit 3D-Druckern

Dreidimensionale Gegenstände aus dem Drucker sind im Modell- und Maschinenbau, in Wissenschaft, Kunst und vielen anderen Bereichen längst gang und gäbe. Welche Technologie steckt hinter den 3D-Druckern? Und wie arbeiten sie genau? Darüber können sich Besucher des Medienmittwochs am heutigen 21. November, 17 Uhr, in der Stadtbibliothek im Stadthaus N 1 informieren. „Ein Druck des 3D-Druckers Makerbot kann an diesem Nachmittag live mitverfolgt werden. Mitarbeiter erklären und zeigen Technologie, Funktionen und Anwendungsgebiete des 3D-Drucks. Interessierte erfahren außerdem, wie man Druckaufträge in der Stadtbibliothek verwirklichen lassen kann“. heißt es in einer Mitteilung. Der Eintritt zum Medienmittwoch, bei dem es auch schon um E-Books, soziale Netzwerke oder Datensicherheit ging, ist frei. bhr

