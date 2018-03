Arbeitslosenquote in Mannheim sinkt

Anzeige

„Der Arbeitsmarkt bleibt für viele auf Erfolgskurs“, sagt Ulrich Manz, als er die Zahlen seiner Agentur für den März vorstellt. Hundert Frauen und Männer weniger arbeitslos gemeldet als noch im Februar, mit 8287 Mannheimern ohne Job liegt man sogar knapp 1000 unter dem Wert des Vorjahresmonats.

Dass Agenturchef Manz in seinen Eingangsworten den Akzent auf „für viele“ legt, hat freilich seinen Grund: „Die Langzeitarbeitslosen profitieren nicht von dieser positiven Entwicklung“, im Gegenteil: Als einzige Personengruppe stieg ihre Zahl im Vergleich zum Vormonat um 24 an. Eine Entwicklung, die Experten wie Manz die Sorgenfalten auf die Stirn treibt. „Schließlich ist ein Drittel aller Arbeitslosen in unserem Agenturbezirk dieser Gruppe zuzurechnen. Und hier sind es wiederum die Frauen und Männer über 50, die dort am meisten vertreten sind. Die Agentur will hier noch stärker gegensteuern in diesem Jahr - Manz hofft dabei besonders auch auf eine Vereinbarung im Berliner Koalitionsvertrag. Dort ist zwischen den Regierungsparteien geregelt, dass speziell für Menschen, die schon seit Jahren ohne Job sind, ein besonderer Arbeitsmarkt geschaffen werden solle.

Rund vier Milliarden Euro sollen für eben jene Programme bundesweit zur Verfügung stehen, dabei gehe es „um besondere, geförderte Beschäftigungsverhältnisse“ für Frauen und Männer, die schon länger als vier, fünf oder gar sechs Jahre ohne Arbeitsplatz seien, wie der Geschäftsführer Operativ der Agentur, Horst Oelschläger, erklärt. Bei einer kürzeren Langzeitarbeitslosigkeit, „also etwa im zweiten Jahr“ könnte zunächst ein anderes Mittel greifen, um die Menschen mittelfristig in den Arbeitsmarkt zu integrieren: „Qualifikation, viele der Betroffenen haben da mehr oder weniger großen Bedarf“, sagt Oelschläger.