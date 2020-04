Arbeitslosenquote in Mannheim steigt auf 7 Prozent

Mannheim/Stuttgart.Die Corona-Krise wirkt sich jetzt auch spürbar auf den Arbeitsmarkt aus. Im April, in dem üblicherweise eine Frühjahrsbelebung einsetzt, ist die Zahl der Arbeitslosen deutlich gestiegen. Nach den am Donnerstag von der Agentur für Arbeit in Mannheim veröffentlichten Zahlen liegt die Arbeitslosenquote in der Quadratestadt jetzt bei 7 Prozent.

Gegenüber dem März stieg sie damit um einen

...