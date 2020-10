Arbeitslosenquote sinkt auf 7,7 Prozent

Mannheim.Die Arbeitslosenquote in Mannheim ist im Oktober um 0,2 Prozentpunkte auf 7,7 Prozent gesunken. Nach Angaben der Agentur für Arbeit waren insgesamt 13 375 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 287 weniger als im September und 3709 mehr als im Vorjahresmonat.

Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist den zweiten Monat in Folge gesunken. Im Oktober waren landesweit 274 271 Menschen ohne Job, das waren rund 15 000 oder gut fünf Prozent weniger als im September, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Die Quote sank um 0,3 Punkte auf aktuell 4,3 Prozent. Noch deutlicher ging die Jugendarbeitslosigkeit zurück. Hier sank die Quote im Vergleich zum September um 0,8 Punkte auf nun 3,8 Prozent.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.10.2020