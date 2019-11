Arbeitsverträge oft schon in der Tasche

Stolz. Freude. Erleichterung. Glück. Mit diesen vier Worten beschreibt Sebastian Püsch seine Gefühlslage. Der 22-Jährige aus Montabaur bei Koblenz in Rheinland-Pfalz hat an der Dualen Hochschule (DHBW) Mannheim Steuer- und Prüfungswesen studiert. An diesem Abend ist er einer von 1865 Absolventen der DHBW, die bei der Night of the Graduates ihren Studienabschluss im Rosengarten feiern. Püsch, der mit Krawatte und Anzug festlich gekleidet ist – so wie die meisten anderen auch – hält zwei Päckchen in der Hand. In dem einen ist die Urkunde als bester Absolvent seines Studiengangs. Was sich in dem anderen befindet weiß er noch nicht. „Wahrscheinlich ein Buch“, vermutet er.

Der Rosengarten gleicht einem internationalen Festival. Viele der etwa 7500 Gäste – Eltern, Freunde, Partner – sind festlich gekleidet. Stolz und Freude kommen bei den Festreden zum Ausdruck. Professor Georg Nagler, Rektor der Hochschule, gratuliert in seiner Rede den Absolventen zu ihrem Abschluss. Er erwähnt aber nicht nur sie: „Etwa 400 haben ihr Studium abgebrochen. Wir wollen sie hier nicht vergessen.“ Den Absolventen legt er ans Herz, auf ihrem weiteren Weg die Allgemeinbildung nicht zu vernachlässigen: „Das finden sie nicht in ihrem Smartphone. Ein Selfie kann auch ein Analphabet produzieren. Geben Sie der digitalen Demenz keine Chance.“

Schauspielerin statt Ingenieurin

Eine Warnung, die die meisten der Absolventen vermutlich nicht nötig hätten. Viele von ihnen haben bereits Arbeitsverträge in der Tasche oder wissen ganz genau, welchen Weg sie einschlagen werden. So etwa Philipp Titzrath aus Essen, Absolvent der Elektrotechnik. Er sei fest angestellt bei der ABB in Ratingen, erzählt er. Über sein Studium an der DHBW ist der 22-Jährige glücklich. Es sei anstrengend, aber lehrreich gewesen: „Ich würde es wieder tun.“ Seinen Kontakt nach Mannheim will Titzrath aufrechterhalten. Er habe Freunde gefunden und wolle immer wieder hierher zurückkommen.

Es gibt aber auch Absolventinnen, die einen komplett anderen Weg einschlagen – wie Gabriela Miggemann. Die 21-Jährige aus Detmold in Nordrhein-Westfalen hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert, demnächst wird sie aber in Köln an der Schauspielschule ausgebildet. Eine Leidenschaft von ihr, erzählt sie. Das Studium an der DHBW möchte sie trotzdem nicht missen. „Es ist ein super Konzept. Theorie und Praxis sind integriert. Man bekommt einen guten Einblick in die Berufswelt.“

Eine Einschätzung, die auch Felix Jakobus teilt. Er steht gerade etwas abgeschieden an einem Tisch mit Vater Michael (51) und Sandra (49). Die Familie stammt aus Garbsen in der Nähe von Hannover. Der 23-Jährige hat Elektrotechnik studiert und lobt das Konzept mit Theorie und Praxis: „Man verdient Geld während des Studiums und ist in der Firma tätig. Das gibt eine gewisse Sicherheit.“ Er ist bei ABB in Hannover als Servicetechniker angestellt, die Eltern sind stolz. „Er hat alles richtig gemacht“, sagt der Vater. Die Mutter äußert sich kurz und knapp: „Läuft“.

Nachdem die Jahrgangsbesten auf der Bühne geehrt wurden, geht die Feier bis tief in die Nacht. Viele machen Fotos mit dem Smartphones, halten Momente mit ihren Liebsten für die Ewigkeit fest. Familie Bergmann aus Stockstadt jedoch überlässt das einem Profi – Vater Volker (58) und Mutter Petra stehen gerade mit Fabian vor der Kamera im aufgebauten Fotostudio. Beide zeigen auf den Jungen in der Mitte, der eine schwarze Absolventen-Robe mit Käppchen trägt, so wie man es aus amerikanischen Filmen kennt. Alle drei lächeln in die Kamera. Der 22-Jährige ist frischer Maschinenbau-Absolvent mit Schwerpunkt Verfahrenstechnik. Der Vater stolz: „Hat er super gemacht, der Junge. Er geht seinen Weg.“

Und so rückt Ehrensenator Laurenz Freudenberg die Begriffe Freiheit mit Selbstverantwortung, Anständigkeit und Zivilcourage in den Mittelpunkt. „Bleiben sie standhaft, anständig. Kein Arbeitgeber der Welt kann ihnen ihren ganz persönlichen guten Namen bezahlen.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.11.2019