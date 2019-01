Arbeitswelt der Zukunft

Die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) in der SPD lädt für heute, 18.30 Uhr, zu einer Veranstaltung mit dem Titel „Arbeit und Industrie 4.0 – was verändert sich in meiner Arbeitswelt?“ ins Marchivum (Archivplatz 1) ein. Hintergrund ist der bevorstehende Umbruch in der Arbeitswelt. In der öffentlichen Debatte werden Befürchtungen geäußert, dass der technologische Wandel und insbesondere die Digitalisierung zu Arbeitsplatzverlusten führen könnten. Ist diese Sorge berechtigt oder bringt die „Arbeitswelt 4.0“ sogar neue Jobs und Wohlstandszuwächse? Können wir von einer Substituierbarkeit von Arbeitsplätzen durch digitale Technologie ausgehen?

Über diese und andere Fragen diskutieren Melanie Arntz, stellvertretende Leiterin des ZEW-Forschungsbereichs „Arbeitsmärkte und Personalmanagement“ und Leibniz-Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Uni Heidelberg, sowie Detlef Gerst, Leiter des Ressorts „Zukunft der Arbeit“ bei der IG Metall in Frankfurt. Er beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf Betriebsabläufe und berät hierzu Betriebsräte.

Die AfA ist nach eigenen Angaben die größte und mitgliederstärkste Arbeitsgemeinschaft in der SPD. Hier engagieren sich politisch interessierte Arbeitnehmer, Gewerkschafter, Betriebs- und Personalräte, Jugend- und Auszubildendenvertreter und gewerkschaftliche Vertrauensleute. red/cs

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.01.2019