Archäologe stellt Grabungen vor

Wie haben die Menschen hier vor Tausenden von Jahren in der späten Bronzezeit gelebt? Wie haben die Siedlungen im Frühmittelalter ausgesehen oder die barocke Festungsmauer? Das verrät Klaus Wirth, Leiter der Archäologischen Denkmalpflege und Sammlungen an den Reiss-Engelhorn-Museen, heute, 13. Dezember. Um 18 Uhr lässt er die Grabungen der vergangenen zwölf Monate Revue passieren, etwa im Quadrat B 6 bei den Resten der Festungsmauer, auf der Vogelstang (Chemnitzer Straße) und in Seckenheim (Seckenheimer Hauptstraße). Der Referent berichtet auch von den umfangreichen Aufgaben eines Archäologen abseits der Ausgrabungsstätten. Der Vortrag findet im Anna-Reiß-Saal im Museum Weltkulturen D 5 statt. Der Eintritt beträgt drei Euro. pwr

