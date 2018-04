Archäologe zeigt neue Funde

Anzeige

Wie sah das Gebiet um die heutige Trinitatiskirche im 17. und 18. Jahrhundert aus? Die Reiss-Engelhorn-Museen gewähren am Donnerstag, 26. April, um 19 Uhr einen faszinierenden Blick in die Mannheimer Stadtgeschichte. Klaus Wirth, Leiter der archäologischen Denkmalpflege an den Reiss-Engelhorn-Museen, präsentiert dabei außergewöhnliche Funde, die bei Ausgrabungen in den Quadraten G 4 und G 5 zum Vorschein kamen. Wirth zeigt, was diese Funde über das Leben im barocken Mannheim verraten. Kaum eine Ausgrabung führte die Experten so weit in die Stadtgründungsphase zurück. Der Vortrag findet im Anna-Reiß-Saal im Museum Weltkulturen D 5 statt. Der Eintritt beträgt drei Euro. pwr