Archäologen entdecken alte Siedlungsfunde aus Hochmittelalter in Neckarau

Mannheim. Neckarau. Grabungsstätte in der Luisenstraße. Hier wurden Reste aus einer Mittelalterlichen Besiedlung entdeckt. Im Bild: Doris Schuller (Mittelalterarchäologin) zeigt die verschiedenen Fundstellen und Fundgegenstände. An der Grabungswand kann man ganz gut die Unterschiede in Struktur und Farbe erkennen, welche hier auf Pfostenlöcher schließen lassen, in denen Stützpfosten gestanden haben müssen.

© Christoph Bluethner