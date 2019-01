Argumente gegen Rassismus suchen

„Durch den aufkommenden Populismus gewinnt das Thema Rassismus immer mehr an Bedeutung“, sagt Diana Rode von der Abendakademie. Doch die herablassenden Kommentare gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund seien nicht nur für die Opfer unangenehm. Immer mehr Menschen würden Zeuge von Rassismus im Beruf oder im Alltag. Das wecke bei vielen das Bedürfnis zu handeln, so Rode. Sie organisiert für die Abendakademie ein Argumentationstraining gegen rechte und rassistische Parolen, das am Samstag, 9. Februar, von 10 bis 17.30 Uhr stattfindet. Ziel sei es, Menschen Möglichkeiten zu zeigen, wie sie ein Zeichen gegen Rassismus setzen können.

Opfer unterstützen

„Wir wollen den Opfern von Rassismus das Gefühl geben, dass es Menschen gibt, die an ihrer Seite stehen“, erklärt Rode. Menschen, die von einer Begegnung mit Rassismus in ihrem Umfeld berichten, gebe es viele. Der Kurs kann laut Rode als berufliche Weiterbildung oder auch aus privatem Interesse besucht werden, heißt es. Jeder Teilnehmer soll im Seminar lernen, mit rassistischem Verhalten umzugehen.

In Vorträgen würden zum einen Zahlen vermittelt, die etwa Aussagen wie „Flüchtlinge nehmen uns die Arbeitsplätze weg“ widerlegen. Zum anderen seien aber auch praktische Übungen Teil des Seminars. Dabei können Teilnehmer das richtige Verhalten proben. Damit sie korrekt reagieren, sollten sie mit Rassismus konfrontiert werden. Der Kurs ist für 16 Interessierte ausgelegt, die Kosten belaufen sich auf 65 Euro.

Durch die Veranstaltung führt Timm Köhler. Er gehört zum „Team Gegenargument“, einem Netzwerk aus Sozialwissenschaftlern. Köhler und seine Kollegen klären mit Vorträgen deutschlandweit über gesellschaftliche Probleme wie Sexismus oder Rassismus auf.

Das Argumentationstraining gegen rechte Parolen gehört zur Antisemitismusreihe der Abendakademie. Als weitere Veranstaltungen der Reihe bietet die Einrichtung einen Vortrag von Thomas Kaufmann über Judenfeindschaft in der Reformationszeit am Mittwoch, 13. Februar, sowie einen Vortrag von Diana Rode und Karen Strobel über die Erziehung in der Nachkriegszeit ab 1945 am Mittwoch, 27. Februar, an.

Wer Interesse an einer der Veranstaltungen hat, kann sich im Internet unter www.abendakademie-mannheim.de oder telefonisch unter Tel.: 0621/1 07 61 50 für einen der Kurse anmelden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.01.2019