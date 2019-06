Arienprogramm am Vormittag

De meisten Vereine teilen heutzutage ihren Mitgliedern die Neuigkeiten per Newsletter mit. Das kann man so machen. Der Richard-Wagner-Verband (RWV) Mannheim-Kurpfalz macht das anders. Er lädt zu einer Kulinarischen Matinee ins Leonardo Royal, lässt statt eines aufwendigen Büffets einen „Theaterteller“ und ein kleines Dessert am Platz servieren und garniert das Ganze mit einem recht aparten Arienprogramm.

Die 1. Vorsitzende Monika Kulczinski begrüßte zunächst allerlei Ehrengäste und beglückwünschte die Kommunalpolitiker Achim Weizel und Alexander Fleck zur Wieder- bzw. Erstwahl in den Mannheimer Gemeinderat. Außerdem wies sie darauf hin, dass am 27. Oktober, 11 Uhr, im Opernhaus das nächste Benefizkonzert zugunsten des Opernstudios stattfindet; der Vorverkauf an der Theaterkasse startet bereits heute.

Joachim Goltz, Mannheims Bariton-Allzweckwaffe, hat sicher nichts dagegen, wenn man ihn eine Rampensau nennt. Er ist fraglos auch ein toller Menschendarsteller in ernsten Rollen (Golaud, Klingsor, Telramund), aber sobald es komödiantisch wird, läuft er zu großer Form auf. Mit dem Couplet „Ich bin ein Held in jedem Fache“ aus der Operette „Das Mädchen von Elizondo“ von Jacques Offenbach gewann er die Herzen im Sturm.

Es ist das Los der Klavierbegleiter, sich rasch auf verschiedene Stilarten einzustellen. Matteo Pirola, Korrepetitor am Nationaltheater, hatte jedenfalls keine Mühe, die junge koloraturensichere Julia Pastor beim lebensfrohen Walzerlied „Je veux vivre“ aus „Roméo et Juliette“ zu begleiten. Der junge, hochbegabte Ilya Lapich hat das Kunststück geschafft, direkt vom Opernstudio ins Ensemble übernommen zu werden. In dieser Saison singt er am Nationaltheater elf verschiedene Rollen. Zweifellos war es der Höhepunkt der Matinee, im Duett Dandini/Don Magnifico aus Rosinis „La Cenerentola“ in unglaublich raschem italienischem Parlando die beiden Erzkomödianten Lapich und Goltz gemeinsam zu erleben.

Bayreuth-Stipendiaten benannt

Ähnlich erfolgreich war auch RWV-Ehrenmitglied Wolfgang Neumann mit dem tragikomischen Couplet „Als ich noch Prinz war von Arkadien“ aus Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“ und gegen Ende die sinnlichen fünf Minuten, als Ilya Lapich „ins Maxim“ ging. Dann gab’s noch aus Linckes „Frau Luna“ die „Schlösser, die im Monde liegen“ (Pastor), „Voi che sapete“ aus Mozarts „Die Hochzeit des Figaro“ mit Nadja Kaiserseder (Stipendiatin 2020) und mit allen Künstlern das Trinklied aus der „Fledermaus“.

Schließlich benannte Vorstandsmitglied Christa Scharer die diesjährigen Bayreuth-Stipendiaten: Esther Alba Lopez (Bratschistin im NTO), Iris Marie Sojer, Sopran, Jaewon Jung, Tenor, und Florian Marignol, Bariton.

